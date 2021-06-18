菅義偉決定舉辦“有觀眾的奧運會”……賽場內最多容納萬人. June. 18, 2021 07:16. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 據悉，日本政府事實上已決定舉辦“有觀眾的奧運會”。不顧對新冠疫情的憂慮，9月末即將結束任期的菅義偉首相正在積極推動。 《每日新聞》17日報道：“日本政府開始協調，將在7月23日開幕的東京奧運會觀眾最多限定為1萬人。”最早將於21日召開日本政府、東京都、東京奧組委、國際奧委會、國際殘奧委會等五方會議，並做出最終決定。組委會幹部對《每日新聞》表示，“在五方會議上，將推動（日本）政府的方針。”日本政府16日在政府下屬的新冠疫情專家會議上解釋說：“希望在緊急事態等被解除的地區，階段性地提高體育比賽觀眾的上限，最多達到1萬名”，並得到了諒解。 據分析，菅義偉之所以推進有觀眾的奧運會，是為了在奧運會氣氛達到高潮的情況下解散眾議院並舉行議會選舉，從而取得成果。如果他由此再次當選自民黨總裁，首相的任期可以延長三年。

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