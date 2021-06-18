文在寅在西班牙觀看《朝鮮王國全圖》，譽為“證明獨島是韓國領土的珍貴資料”. June. 18, 2021 07:16. by 朴孝穆記者、馬德裏=共同采訪團 tree624@donga.com. 正在對西班牙進行國事訪問的文在寅總統當地時間16日在西班牙參議院圖書館觀看了該館保存的《朝鮮王國全圖》後表示：“這些資料可以證明獨島是韓國領土，非常珍貴。”在日本一再宣稱獨島主權、使韓日矛盾日益尖銳的情況下，文在寅再次強調了獨島是韓國的固有領土。 青瓦臺發言人樸京美表示，文在寅當天在西班牙參眾兩院發表聯合演講後，前往西班牙參議院圖書館觀看了《朝鮮王國全圖》，發表了上述言論，並表示：“感謝給我們展示了非常珍貴的資料。”最近，日本在東京奧運會地圖和自衛隊宣傳片中將獨島標記為日本領土。尤其是，日本以韓國軍隊15日開始獨島防禦演習“東海領土守護演習”為由，取消了原定在七國集團（G7）首腦會議上舉行的韓日簡式會談等，繼續主張對獨島的主權。 《朝鮮王國全圖》是18世紀法國地理學家、地圖製作師讓-巴蒂斯特·勃艮第·唐維爾發行的《新中國地圖冊》中的一幅。據悉，這是由西方人製作的朝鮮地圖中現存最古老的地圖。在參考當時中國的實測地圖《皇輿全覽圖》製作的這幅地圖中，獨島和郁陵島被標記為朝鮮領土。獨島的名稱被標記為與稱呼獨島的“於山島”相類似而搞混的漢字“千山島”，標註的也是中文“千山島”的發音“TchianChanTao”。圖書館館長安赫爾·岡薩雷斯向文在寅展示了地圖，並說：“這是17世紀大韓民國韓半島的地圖，我想這應該是讓韓國人感到最為親切的記錄。”文在寅還摘下眼鏡仔細觀看了地圖。 此外，總統政務首席秘書李哲禧17日參加CBS的一檔廣播節目，就日本在七國峰會期間取消韓日簡式會晤的報道批評稱：“說不定是日本是因為國內政治因素才那麽做，但日本繼續發布莫名其妙的聲音、顯現略微貶損韓國的態度，令人感到不快”，“不合常理”。

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