英國媒體：“孫興慜和托特納姆熱刺隊的續約談判進展順利”. June. 18, 2021 07:16. by 金東昱 creating@donga.com. “超級SONNY”孫興慜(29歲)有望繼續留在現所屬球隊托特納姆熱刺隊。 英國媒體《每日電訊報》等當地媒體17日報道稱，“孫興慜和托特納姆熱刺隊的續約談判進展順利。雙方確信會續約。”接著該媒體補充表示，“熱刺隊球迷曾擔心孫興慜會繼宣布轉會的哈裏•凱恩(28歲)之後離開球隊，但隨著與球隊續約，他可能會走上與凱恩截然相反的道路。”如果與很有可能執掌熱刺隊的下一任主教練、AS羅馬前主教練保羅•豐塞卡的正式合同確定下來，孫興慜的續約協商也將加快步伐。 孫興慜目前與托特納姆熱刺隊的合同將于2023年6月到期，他的續約內容也具體浮出水面。合同期限爲5年，周薪也將從目前的14萬英鎊上漲6萬英鎊，達到20萬英鎊(約3.1626億韓元)。如果換算成年薪，將達到1040萬英鎊(約164億韓元)。據悉，孫興慜的續約時間和周薪上調此前已爲人所知，但熱刺隊在此基礎上提出了更破格的提議。《每日電訊報》表示：“孫興慜在球隊中確實是非常重要的球員。爲了下個賽季也能取得好成績，球隊很需要孫興慜。” 托特納姆熱刺隊17日通過球隊官方推特介紹了新賽季常規賽日程，並把孫興慜的形象表現爲主要模特(照片)。這意味著，即將續約的孫興慜代替不知道何時離開球隊的凱恩，成爲了代表熱刺隊的球員。英國媒體《天空體育》介紹了下賽季值得關注的比賽日程，並把孫興慜(的面孔)作爲熱刺隊的球隊代言人。這證明，所屬球隊或當地媒體認爲孫興慜是熱刺隊的代表球員。

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