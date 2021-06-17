晚上10點突然發布“8種虛擬貨幣停牌”公告. June. 17, 2021 07:13. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 虛擬貨幣交易所接連取消未得到驗證的“雜幣”上市或將其指定爲敏感投資項目，展開了“虛擬貨幣大掃除”。據分析，根據《特定金融情報法》(特金法)，必須在9月24日之前向金融當局申報的交易所爲了具備審查條件，正在篩選出不良硬幣。 據虛擬貨幣業界16日透露，在獲得信息保護管理體系(ISMS)認證的20個交易所中，有11個在上月28日泛政府層面的《虛擬貨幣交易管理方案》發表後，通知其停止上市或指定交易留意幣。 交易規模排名第一的UPBIT于本月11日在韓元市場中斷了5種虛擬貨幣的交易，並將25個指定爲“敏感項目”。Coinbit15日晚10時公告稱，將取消8種虛擬貨幣的上市資格，並將28種虛擬貨幣指定爲敏感項目。 此前，韓國HUOBI和Gdac交易所分別決定讓以“Huobi Token”和“Gdac Token”等交易所名字命名的虛擬貨幣停止上市，中小型交易所也正在著手整理虛擬貨幣。 但是，由于對取消虛擬貨幣上市等沒有明確的法律依據，投資者的混亂也在加劇。大部分交易所都把“內部標准未達標”、“投資者保護”等作爲退市的理由。另外，深夜突然取消上市資格或通告指定敏感項目的地方也很多。投資者無法事先應對的新一輪相關虛擬貨幣在一天之內價格暴跌了70~80%。 業內人士認爲，暫時取消虛擬貨幣上市資格的趨勢還將繼續。某交易所相關人士表示：“過濾雜幣直接關系到虛擬貨幣交易所的生存”，“最大限度地參考海外交易所的事例等，決定取消上市。”

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