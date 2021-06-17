柳賢振和金廣铉未能取得勝利……優質先發滿足. June. 17, 2021 07:13. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 美國職業棒球大聯盟韓國球員柳賢振(34歲•多倫多藍鳥隊)和金廣铉(33歲•聖路易斯紅雀隊)同一天登上不同的先發投手踏板，均以優質先發(首發6局以上，個人失誤丟分3分以下)表現良好。但是由于沒能得到球隊候補投手和擊球陣容的支持，沒能成爲勝利投手。 “藍色怪物”柳賢振16日在美國紐約州布法羅薩倫球場舉行的與紐約洋基隊的主場比賽中首發出場，在6局內取得了5個被安打(2個被本壘打)、4個四壞球上壘、3個脫三振、失3分的成績。在92個投球數中，投出了很多右手擊球手很難打到的外側變速球(31個)和身體方向的快球(27個)。快球平均球速爲145.5公裏/小時，高于賽季平均球速(143.7公裏/小時)。 在第1局沒有失分的情況下，柳賢振在第2局上半局被對方的首發擊球手加裏•桑切斯擊出1分本壘打。桑切斯在與柳賢振的總計對決中擊出了3個安打，3個安打都是本壘打。在第4局上半局，他又被本月6日首次進入頂級聯賽的克裏斯•吉頓斯擊出1分本壘打。吉頓斯自出道以來，截止到當天的第一個擊球位，取得了14次有效擊球、無安打的成績，但在面對柳賢振時擊出了大聯盟個人第一個安打。 柳賢振在球隊以5比3領先的第7局走下投球土墩，具備了勝利投手的條件，但替補陣容的糟糕發揮讓他失去了本賽季第6場勝利。在第7局替換柳賢振上場的安東尼•卡斯特羅被布雷特•加德納擊出優越1分本壘打，開始被對手追到只差1分。此後，又被DJ勒梅休擊出2壘打，並兩次暴投，讓對方扳平比分。多倫多隊在第8局上半局再失1分，以5比6負于對手。 腰傷11天後複出的金廣铉也在密蘇裏州聖路易斯郡的布什體育場舉行的與邁阿密隊的比賽中，在6局內取得了3個被安打、5個四壞球上壘、6個脫三振、失1分的成績，實現了本賽季第一個優質先發。雖然投出了最高達149公裏的快速球，但在102個投球中，好球只有49個，控球不穩定。因此，自進入頂級聯賽後，他讓對方取得5個四壞球上壘，創下了單場比賽最多記錄。在0比1落後的第7局下半局被替換下場的金廣铉，得益于本隊擊球陣容得到1分，將比分扳平，擺脫了戰敗投手危機。聖路易斯隊在第9局下半局憑借保羅•戈德施密特的終結本壘打以2比1反敗爲勝。

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