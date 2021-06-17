32歲的“亞馬遜狙擊手”被任命爲FTC主席. June. 17, 2021 07:13. by 兪載東 jarrett@donga.com. 被稱爲“Big Tech企業的狙擊手”的32歲女性法學家被任命爲美國聯邦交易委員會(FTC)主席。預計，針對亞馬遜、蘋果、谷歌、臉書等大型信息技術(IT)企業的壟斷性行動，美國政府的監管步伐正在加快。 據《紐約時報》等美國媒體15日報道，拜登總統任命哥倫比亞大學教授莉娜•可汗(Lina Khan•32歲)爲FTC主席。當天，美國參議院以69票贊成、28票反對的超越黨派的支持，批准她擔任聯邦交易委員。總統可以任命5名聯邦交易委員中的一人爲主席。FTC是監管違反《反壟斷法》等企業非法行爲的機構，其作用與韓國的公平交易委員會相似。 巴基斯坦移民出身、曾擔任哥倫比亞大學法學院助教的新任主席莉娜•可汗成爲FTC曆史上最年輕的主席。2017年，她在耶魯大學法學院就讀期間，以一篇名爲《亞馬遜的反壟斷悖論》的論文在全美引起了極大關注。該論文的內容是，幾十年前的反壟斷法無法阻止亞馬遜等恐龍企業的壟斷行爲。她在今年4月的參議院任命聽證會上，也向亞馬遜等美國頂級科技企業進行了事實上的宣戰。她表示：“如果企業支配一個市場，(支配力)就會擴大到鄰近市場”，“監管當局有必要對企業的收購合並進行缜密的審查。” 在參議院領導反壟斷小組的艾米•克洛伯沙議員表示：“莉娜•可汗對競爭政策的深刻理解是加強反壟斷法的執行所必需的。” 在美國，拜登政府就任以後，限制技術企業的動向更加強烈。不久前，美國衆議院司法委員會反壟斷小委員會推出了限制IT企業壟斷行爲的一攬子法案。美國媒體分析說，如果平台運營者擁有其他事業，並引發利益衝突，將屬于非法行爲，如果法案獲得通過，亞馬遜等公司實際上可能要分裂成兩半。

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