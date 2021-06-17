無人哭泣的新冠孤獨死. June. 17, 2021 07:13. . 韓國自去年1月20日出現首例新冠確診病例後，至今已有近2000人喪生。其中還有在無人送終的情況下孤獨離去的“新冠孤獨死”。長時間斷絕聯系、獨自生活的他們的死訊，對遺屬也是一種負擔。弟弟以從未與哥哥產生感情為由拒絕接收骨灰，親生女兒因在法律上不是家人而聲稱難以為母親送葬……無親無故的新冠死亡者的離去之路冷冷清清。 新冠孤獨死在國內尚未統計。因為對孤獨死實態進行義務性調查和統計的《孤獨死預防及管理法》直到今年4月1日才開始實施，甚至還沒有進行實態調查。《東亞日報》“Hero Contents”組對無親無故新冠死亡事例進行了采訪，結果發現在精神疾病治療機構或考試院等密集設施中出現了新冠孤獨死。在考試院獨自生活後被確診的一名50多歲男性，在擔心考試院的家人被感染而去世後，因遺屬拒絕遺體而獨自被火化。 一些考試院就像是孤獨者聚居的監獄。在首爾東大門區一家考試院，住在一層的24人中有6人被確診感染新冠病毒，除共同廚房和衛生間外，其他空間沒有通風設施。一坪多的房間一間挨著一間，在密集、密接、密閉等“三密”環境中容易感染。大部分居住者都在60歲以上，沒有固定的工作，只能做臨時工。 新冠孤獨死的危險無處不在。以去年為標準，快速增加的國內一人家庭占全體家庭的30.4%。另外，61.1%的一人家庭是50歲以上60歲不到的中壯年層。即使感染新冠後獨自病死，周圍的人也可能不知道。從20世紀70年代開始，日本的孤獨死問題日益突出，不僅是孤身老人，退休或與鄰居缺乏交流的獨居男等50、60歲的中壯年層也被分類為孤獨死危險群進行管理。英國將孤獨定義為“社會性傳染病”，並設立了負責孤獨的部長，從政府的角度給予幫助。 一般來說，災難會加強不平等。尤其是新冠疫情這種前所未有的感染災難，很容易造成福利死角。目前迫切需要建立定期確認一人家庭、老人聚居處居住者安全的社會安全網。如果由此發現有人產生社會孤立感，就要用公共服務來照顧。對於家境貧寒的老人聚居的考試院和棚戶，也要細心檢查感染新冠病毒的危險。只有全方位開展事前管理應急狀況的預防性福利，才能防止寂寞的新冠孤獨死。

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