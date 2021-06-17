公正的審判. June. 17, 2021 07:13. . 雖然房地產被認為是文在寅政府最糟糕的政策，但教育政策也不亞於此。過去4年裏，不僅房價暴漲，基礎學力未達標者的比率也呈上升趨勢。中學生不會背九九訣，也不會用英語介紹自己的名字。有太多的學生，如果聽之任之，他們將無法享受各種各樣的生活機會。政府可能想把責任歸咎於新冠疫情，但基礎學力崩潰從新冠疫情之前就早已開始。 從最近20年的學業成就度評價結果來看，初三數學基礎學力未達標者的比率在盧武鉉政府中期開始劇增，到2008年達到12.9%。李明博政府將這一數據降至3.5%（2012年），樸槿惠政府和文在寅政府政權交替時期的2017年（9.9%）又恢復了增長勢頭，去年達到13.4%的歷史最高值。高二數學基礎學力未達標者也繪製了類似的圖表，去年達到13.5%。語文和英語也是類似的模式。 李明博政府時期基礎學力的提高，是因為在全國範圍內評價學業成就度，公開各學校的成績，對成績不好的學校大幅支援預算，讓他們補充學習。但2014年進步派教育監大舉當選後，以創意教育為名，成績公開、對學力不振學校的支援都不了了之。小學學業成就度評價被廢除，隨著中學自由學期製的實行，從小學一年級到初中一年級的考試幹脆消失了。現政府連初高中也轉換為“抽樣評價”，對基礎學力崩潰的實況睜一只眼閉一只眼。 如果公共教育不能發揮應有的作用，成績將由學生個人的“勺子的顏色（家境）”來決定。經濟合作與發展組織以成員國的15歲學生為對象，每三年實施一次國際學業成就度評價（PISA），並根據父母的學歷和收入水平等公開評價結果。韓國家庭背景排名前10%的學生閱讀科目最低等級的比例從2000年的2.1%上升到2018年的6.3%，保持個位數，而排名後10%的學生則從16.3%猛增至29.3%。每10人中就接近有3人。PISA的閱讀科目成績被認為是比學生的最終學歷更準確預測未來收入的指標。 各階層學歷差距拉大的趨勢與各階層私教育費差距拉大的趨勢一致。據教育部透露，2019年收入前10%的學生人均每月課外輔導費為63萬韓元，後10%為9萬韓元。有調查顯示，實行自由學期製後，月收入在600萬韓元以上的家庭增加了補課費支出，其余家庭減少了補課費支出。高收入家庭表示，“不在乎內申成績，去掉先行進度就好”，歡迎沒有考試的自由學期製。 美國前總統奧巴馬曾羨慕韓國教育，但美國通過“防止落伍者政策”縮小與韓國的學歷差距。日本也在2009年廢除“閑暇教育”，增加學習量，得益而此，從2015年開始超過韓國。韓國小學、初中、高中教師都是優秀人才，工作15年的教師的工資和學生人均公共教育費用都高於經合組織平均水平。但為什麽只讓我們的孩子退步呢？ 馬上就要放暑假了。據說，假期結束後，教室的風景會根據“勺子的顏色”來劃分。有錢人家的孩子個頭高、成績好，窮人家的孩子不僅臉蛋瘦削，連學過的東西都忘了。無能、不負責任的教育政策的代價，為何要由“無錢人家”的孩子來支付？為了遠離公平競爭起跑線的孩子們，政府應該在更晚之前出臺暑假學習支援對策。

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