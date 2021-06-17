紛紛加入國民力量黨，一個月內激增2.3萬人. June. 17, 2021 07:14. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 據確認，最近一個月內，國民力量黨內繳納黨費的“責任黨員”增加了1.7萬多人。特別是新黨員中二三十歲一代占37%，從數字上也印證了此次全黨大會過程中出現的“李俊錫旋風”。 國民力量黨事務處16日提供的資料顯示，從5月12日到6月12日，一個月內共有2.3萬多新人入黨。其中，1.33萬余人在網上入黨，占比達58%，3個月每月至少交1000韓元以上黨費的責任黨員增加1.74萬余人。該黨相關人士表示：“新黨員的規模與去年同期相比增加了10倍左右。” 按地區分，新黨員最多的分別是京畿道（5506人）、首爾市（4716人）。其後依次為忠清南道（2224名）、慶尚北道（1999名）、仁川市（1831名）。在國民力量黨全體黨員中所占比重僅為2%的湖南圈（光州市、全羅北道）也有580人入黨。 從年齡段來看，50多歲的人最多，為4761人，其次為20多歲的人，為4504人。60多歲（4216人）、30多歲（3986人）、40多歲（3411人）的新黨員大致持平，10多歲的新黨員也有468人。國民力量黨事務處相關人士表示：“各年齡段的入黨人數均衡入黨，符合全體人口的比率，這一點令人鼓舞。” 青年人入黨的熱情在網上也得到了確認。國民力量黨相關人士表示：“在主要使用者為二三十歲男性的網絡社區FM Korea上，每天都有數十個認證加入國民力量黨的帖子。”自稱是37歲男性的某加入者在認證加入黨員時寫道“為了青春，為了更好的大韓民國，入了黨。” 國民力量黨議員和院外黨協委員長們也在分管地區設立了黨員招募展臺，積極參與黨員招募運動。鄭鎮碩議員（忠清南道公州-扶余-青陽）在自己的臉書賬號上上傳了黨員招募展位的照片，並表示：“時隔多久了？淚目。這是從政20年來的第一次。都是（李）俊錫效應”。京畿道光州甲黨協委員長鹹敬宇也在臉書上表示：“可能是因為國民力量黨選出了年輕、革新的新領導班子，加入的人尤其多。” 國民力量黨代表（黨首）李俊錫當天結束了對首爾市銅雀區國立首爾顯忠院的參拜，與記者們見面時就黨員增加問題表示：“幾乎是空前絕後的增加勢頭，不僅在初期曇花一現，而是持續流入，我們會一直努力，直到營造出實現‘黨員民主’的環境為止。”

한국어