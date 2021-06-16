BTS《Butter》在Billboard單曲榜上連續三周排名第一. June. 16, 2021 07:22. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團的《Butter》在Billboard單曲排行榜上連續三周排名第一。防彈少年團的歌曲在該排行榜上連續三周登上冠軍寶座尚屬首次。 去年發表的第一首英文歌曲《Dynamite》在發售第一周和第二周連續登頂後，兩周內跌至第二位，第五周再次登上榜首，共3周排名第一。至此，防彈少年團在該排行榜上憑借《Life Goes On》等歌曲，共獲得8次第一名。 防彈少年團在官方推特賬號上表示，“非常感謝阿米(ARMY)家族，爲我們創造了連續三周登上公告牌榜首的令人難以置信的紀錄。”成員SUGA在粉絲交流平台“Weverse”上寫道：“連續三周排名第一都是托阿米的福...既激動又感動。” 《Butter》在音源下載次數上壓倒了其他歌曲。據Billboard統計，4日至10日，《Butter》的音源下載量達13.84萬次，流媒體次數達1540萬次。此次統計還反映了防彈少年團從上月末到本月初推出的《Butter》的三種Remix版本的銷量。Remix版本以折扣價(69美分)銷售。 被防彈少年團壓制，連續三周排名第二的美國流行樂壇新星奧利維亞•羅德裏戈的《good 4u》雖然在流媒體次數上以4210萬次大幅領先《Butter》，但下載次數(1.11萬次)僅爲《Butter》的12分之1。 防彈少年團勢如破竹，與出道8周年(本月13日)相吻合。所屬公司BigHit Music15日表示，13、14日通過在線流媒體舉行的粉絲見面會《BTS 2021 MUSTER 小宇宙》，來自195個國家和地區的133萬多人在線進行了觀看。 BigHit Music將于下月9日發行包含《Butter》的實物單曲CD。當天也是粉絲團名字“阿米”起名的日子。

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