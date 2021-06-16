三星向歐洲第一大移動運營商提供5G設備. June. 16, 2021 07:21. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子今年第一季度(1 ~ 3月)在中南美智能手機市場上市場占有率居首位。15日，根據著名分析公司Counterpoint Research的調查顯示，三星電子的市場占有率同比(37.9%)上升4.5%，達到42.4%，位居第一。 當天，Counterpoint Research表示：“得益于攻擊性營銷效果，包括中低價智能手機Galaxy A系列在內，高端智能手機Galaxy S21系列等整體銷量有所增加。” 第二名是摩托羅拉(21.8%)，第三名是小米(8.4%)，第四名是LG電子(5.8%)，第五名是蘋果(4.1%)。摩托羅拉的市場占有率爲21.8%，同比上升了7.7個百分點，達到了最高的增長勢頭。Counterpoint Research分析稱，摩托羅拉獲得了對美國經濟制裁導致銷售停滯的華爲空白的反射利益。

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