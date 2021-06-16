比七國集團更強硬的北約，使用朝鮮討厭的“全面、可核查、不可逆的棄核”. June. 16, 2021 07:22. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國和北約當地時間14日在峰會聯合聲明中敦促朝鮮為實現“全面、可核查、不可逆的放棄核計劃（CVID）”而重啟對美協商。在美國總統拜登首次出席的北約峰會共同聲明中，再次出現了朝鮮一直強烈抗議“這是強加給戰敗國的屈辱性行為”的CVID，因此備受關註。因為，這比上月韓美首腦會談聯合聲明中提到的“韓半島完全無核化”進一步提高了力度，明確了朝鮮棄核這一目標。 北約當天在比利時布魯塞爾舉行首腦會談後發表聯合聲明稱：“全面支持針對朝鮮的CVID目標。敦促朝鮮為實現這一目標，與美國進行有意義的談判。”聲明還表示：“我們敦促朝鮮放棄核、化學、生物的戰鬥能力和彈道導彈，並放棄一切相關計劃。”之前，七國集團（G7）峰會的聲明中則強調“完全、可驗證、不可逆的放棄（abandonment）”。 拜登政府就任初期曾使用了“朝鮮完全無核化”的措辭。但是，在上個月舉行的韓美首腦會談上，在韓國政府的說服下，聯合聲明中加入了“韓半島完全無核化”的措詞。對於這樣的變化，政府解釋說，這反映了拜登總統重新開展美朝對話的意誌。 但有分析認為，隨著在由美國主導、韓國沒有介入的北約峰會聯合聲明中再次使用CVID，顯示拜登政府的基本立場仍然是CVID。也就是說，韓美首腦會談聯合聲明中使用“韓半島完全無核化”是考慮到不想刺激朝鮮的韓國立場，拜登政府的對朝政策沒有從CVID上後退。 韓國外交部發言人崔永杉在當天舉行的例行新聞發布會上表示：“過去也曾多次出現形式略有不同的措詞。重要的是，（韓美首腦）就韓半島完全無核化這一共同目標完全達成共識。”

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