從下個月起，首都圈允許6人“集會”. June. 16, 2021 07:22. by 金素敏記者 somin@donga.com. 韓國政府從7月開始適用新的“保持社會距離”改革方案，但正在討論分階段放寬可以一次性聚集的私人聚會規模的方案。 據中央災難安全對策本部15日透露，政府正在對包含暫時將首都圈私人聚會允許人員限製為6名的內容的保持社交距離新方案進行研討。如果當初將保持社交距離階段從五級改為四級的新方案得以實施，預計首都圈可以聚集8人，非首都圈的人員限製則將被取消。 但是，在新方案全面施行之前，政府正在審議下個月7日 ~ 25日的3周期間，將首都圈的人員限製在6名、非首都圈的人員限製在8名的中間階段的方案。首都地區的娛樂設施也是同樣，如果全面實施新方案，可以運營到晚12時，但正在對限製營業到晚10時的方案進行討論。 防疫當局經過15日的討論，將於20日發表確定的保持社交距離新方案。新方案的適用期將在本月末最終確定。

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