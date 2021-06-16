尹錫悅：“將銘記原諒所有政敵的金大中的教誨”. June. 16, 2021 07:22. by 全主榮, 姜聲煇 aimhigh@donga.com,yolo@donga.com. 在6·15韓朝共同宣言簽署21周年之際，前檢察總長尹錫悅訪問了位於首爾市麻浦區東橋洞的金大中圖書館。對於是否加入國民力量黨，尹錫悅眼下表示，“所有選擇都有可能”，暫時不分保守和進步，將繼續通過廣泛的行動來確保獨自的擴張。 尹錫悅競選團隊的發言人李東勛15日表示：“尹前總長11日前往延世大學金大中圖書館，他此前向金大中和平中心常任理事（前文化體育觀光部長）金聖在表達了訪問的意願，金前部長欣然答應，實現了這次訪問。” 據金聖在透露，尹錫悅就已故前總統金大中的人生感嘆說：“盡管經歷了很多苦難，甚至還進了監獄，但他仍然寬恕政敵並與他們和解，朝著更大的大韓民國前進。”他強調：“在第四次產業革命時代，應該通過國民和解走向新的未來。應該超越過去，向著韓國的未來前進。” 尹錫悅在那裏停留了約4個小時，他在金聖在的陪同下閱讀了金大中相關資料，並聽取了“陽光政策”等有關金大中政策運營和人生的說明。他在芳名錄上寫道：“我將銘記金大中總統以信息化基礎和人權價值開拓大韓民國新地平線的反省和教誨。” 對於上個月的5·18民主化運動，尹錫悅提到，“這是現在也在進行中的活生生的歷史”。他在顯忠日會見了天安艦生還將士，強調要對他們進行報勛。9日，他還參加了友堂李會榮先生紀念館開館儀式。在野黨相關人士分析說：“其意圖是眼下先展現自己的擴張性，以積累政治資產。”

한국어