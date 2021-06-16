在野黨出現“李俊錫現象”，執政黨仍被既得權束縛抓不住革新的方向. June. 16, 2021 07:22. . 國民力量黨全黨大會結束到昨天已經5天，但“30多歲零選代表”登場的政治影響正在擴散。作為執政黨的共同民主黨，卻未能正視“李俊錫現象”的本質。他們聲稱李俊錫“只會騎著自行車到處轉，搞形象政治”，一副似乎坐等李俊錫暴露不成熟的局限性的態度。 他們通過加強青年最高委員的發言權等，內心感到了危機感，瞄準20∼30多歲一代作出了姿態。39歲的最高委員李東學摩拳擦掌地表示：“改革競爭不可避免。（共同）民主黨也不能輸。”僅此而已。對於20~30多歲一代為什麽對保守在野黨的代表（黨首）選舉表現出極大的關心，要求打破舊政治的民意強度達到何種程度等問題，根本沒有進行反省。昨天初選議員的聚會“共同民主黨初選”的主要話題也是關於總統候選人競選是否延期的爭論。 如此看來，共同民主黨的未來無疑暗淡無光。李俊錫現象是被執政勢力等政治圈的舊態和“州官點燈百姓不能放火”嚇倒國民發出的強烈警告。不能僅僅把它當作是希望政權交替的保守層的戰略性選擇。但是，各方就“為了吸引觀眾，引入新的競選方式並推遲競選”“難道要再次打破原則嗎”等總統候選人的選拔時間和方法針鋒相對，真是令人寒心。 此前，共同民主黨在4月7日的再補選中遭遇慘敗，並沒有將其作為反省和革新的契機而不了了之。當30多歲的初選議員提出“渡過曹國的江”的口號時，他們被當作“五賊”夾起了尾巴。文在寅總統與68名初選議員的懇談會進行了1個多小時的祝福交談後合影結束。綜合房地產稅修訂案因為黨內強硬派反對“富人減稅”而左右為難。 共同民主黨內也有人自嘲，“已經成為被既得權老人政黨、強硬支持層擺布的政黨。”在自己的形象調查結果中，該黨還被評價為“對州官放火百姓不能點燈無能為力的中年男人”。面對在野黨展開的革新競爭，根本看不到推動更大革新的勢力。在再補選慘敗和國民力量黨全黨大會結束後，86個集團中沒有一個人願意負起責任激流勇退。不想放棄既得權而戰戰兢兢。雖然對涉嫌進行非法房地產交易的12名議員采取了退黨、勸他們退黨的措施，但只有1人退黨。雖然該黨黨首宋永吉表示“除了民主黨的名字，將全部換掉”，但不知道有了什麽改變。這副樣子，還說一定要再次執掌政權。

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