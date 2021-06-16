寬恕就是未來. June. 16, 2021 07:22. . 有些人對加害者也不會失去憐憫之情。獲得諾貝爾和平獎的南非共和國聖公會大主教德斯蒙德•圖圖就是這種情況。他的憐憫始于承認自己的懦弱。 故事發生在他第一次訪問尼日利亞的時候。當時他正乘坐由尼日利亞人駕駛的飛機。黑人駕駛飛機在南非種族隔離政府內是無法想象的事情。既羨慕，又自豪于同爲黑人。但是飛機遇到亂氣流後搖晃，高度驟降。“駕駛席上沒有白人，怎麽辦？黑人飛行員們能擺脫這種可怕的狀況嗎？”他情不自禁地有了那種想法。他是誰？他是黑人意識運動的領導者，他倡導黑人可以不依賴白人，雙腳站立于這個世界上。盡管如此，他們還是無意識地接受了白人優越的想法。 他的要旨是回顧我們是多麽容易被支配性情緒所迷惑的存在，並對別人寬宏大量。他認爲“如果沒有上帝的恩惠，我也會處于同樣的處境”，用憐憫的眼光看待加害者。但是，如何原諒對黑人蠻橫無理的白人呢？報仇還來不及，還談什麽原諒。對向自己民族犯下罪行的人，即使超過半個世紀，也要追到地球盡頭並定罪的猶太人表示贊賞，這才是普遍的世界。但他不同意充滿複仇心的猶太人的方式。反而看到耶路撒冷的大屠殺博物館後，他回應說：“那麽如果是同爲猶太人的耶稣，會怎麽原諒呢。”雖然被極右猶太人罵爲“黑人納粹豬”，但他表示，如果沒有寬恕，就沒有未來。寬恕就是未來。這就是“真實和解委員會”的基本理念。這是世界史上史無前例的寬恕的政治學。文學評論家•全北大學客座教授

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