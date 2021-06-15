“歲月號”特檢組對大檢察廳證據管理系統進行扣押搜查. June. 15, 2021 07:18. by 高道藝記者 yea@donga.com. 正在調查“歲月號慘案當時證據資料造假疑惑”的李賢柱領銜的特別檢察組14日對慘案當天保管閉路電視(CCTV)影像數據等的大檢察廳綜合數字證據管理系統服務器進行了扣押搜查。 當天，任期過半的李賢柱特檢組向首爾瑞草區大檢察廳派遣了調查官，掌握了2014年光州地方檢察廳和首爾中央地方檢察廳等歲月號事件相關調查組當時收集的船內外閉路電視影像和調查記錄。特檢組當天發表報道資料表示：“從社會慘案特別調查委員會(簡稱社慘委)等處獲得了800多本記錄和40TB分量的電子情報資料，並通過對海軍和海警的扣押搜查，確保了30多箱文件和100TB分量的視頻，正在進行分析。” 上個月13日開始調查的特檢組對歲月號沈沒當天CCTV影像數據被僞造，儲存該數據的視頻錄制裝置(DVR)也在提交給檢方之前被更換的嫌疑進行了調查。特檢組已經委托國立科學調查研究院對DVR硬盤原件、複原數據、包含DVR回收場面的視頻、歲月號船體內部視頻等4個資料進行鑒定。特檢方面表示，已傳喚社慘委相關人士等11人作爲證人進行了調查。 特檢組必須在下個月11日之前結束調查，然後再決定是否提起公訴。如果有必要，特檢可以得到總統的批准，將調查期限延長30天。

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