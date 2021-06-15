“站起來，埃裏克森”，世界足壇發出祈求早日康複的應援信息. June. 15, 2021 07:18. by 兪載泳 elegant@donga.com. 2020年歐洲足球錦標賽(2020歐洲杯)正在如火如荼進行，歐洲足球界的視線都集中在了一名球員身上。他就是13日在2020年歐洲杯丹麥隊與芬蘭隊的小組賽比賽中途因心髒驟停而倒下的丹麥隊中場球員克裏斯蒂安•埃裏克森(29歲•國際米蘭隊)。 據悉，幸好他在保住性命後正在恢複中。丹麥足球協會14日通過聲明表示：“埃裏克森的狀態目前比較穩定。與埃裏克森進行了直接對話。他還向隊友們轉達了問候。感謝所有人給予他的誠摯的安慰。” 世界足壇都在發出祈求埃裏克森早日康複的應援信息。當天，在英國倫敦溫布利體育場舉行了英格蘭和克羅地亞的2020年歐洲杯小組賽D組第一輪比賽，一名兒童球迷寫的“馬上恢複。埃裏克森”的紙張吸引了人們的視線。在其他賽場也是如此。 與埃裏克森一起在意甲聯賽效力的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(尤文圖斯隊)通過自己的社交網絡服務(SNS)表示：“爲埃裏克森和他的家人祈禱。全世界都在等待好消息。我相信他會再次回到賽場。” 托特納姆熱刺隊(英格蘭)時期執教埃裏克森的AS羅馬隊新任主教練何塞•穆裏尼奧表示，“流著眼淚觀察情況並進行祈禱。今天不是悲傷的日子，而是慶祝的日子。幸好聽說他的狀態很好”，聽到他恢複的消息後非常高興。13日，在韓國隊與黎巴嫩隊的世界杯亞洲區第二輪預選賽上攻入一球後，孫興慜(托特納姆熱刺隊)對埃裏克森說“加油，我愛你”，對此當地媒體表示“這是令人感動的瞬間”，集中進行了報道。 據悉，埃裏克森在接受急診心肺複蘇術之前已經死亡。丹麥國家隊醫生莫滕•博埃森在接受英國廣播公司(BBC)等媒體采訪時表示，“埃裏克森因心髒驟停狀態如同死亡。迅速地使用了除顫器，救活了埃裏克森。” 意大利媒體《La Gazzetta dello Sport》報道了埃裏克森在病房向丹麥隊主教練傳達的信息。埃裏克森說：“謝謝大家。我決不放棄。會越來越好的。想知道發生了什麽狀況。”

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