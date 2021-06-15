李俊錫：“不會有讓光州心痛的事情”. June. 15, 2021 07:17. by 大田·光州=尹多彬記者 empty@donga.com. 國民力量黨代表（黨首）李俊錫在正式工作的第一天即14日來到光州，就5·18民主化運動表示：“我們黨不會發生讓光州市民感到心痛的事情。”作為主要政黨的第一個30多歲當選代表，李俊錫做出了和通常政黨代表首日日程完全不同的破格舉動，同時強調了保守政黨所追求的價值——“安保”和“安全”。 李俊錫當天來到光州再開發倒塌慘案遇難者的共同靈堂焚香後，對記者說：“今後將以對未來的展望而不是過去的錯誤，向湖南地區居民展現好的面貌。”他再次提及自由韓國黨時期暴發的5·18事件相關粗話風波等，進行了反省。 李俊錫沒有訪問政黨領導人通常作為第一天訪問行程——前任總統墓地所在的國立首爾顯忠院，而是參拜了國立大田顯忠院“天安艦46勇士”的墓地，與遺屬見面並掉下了眼淚。李俊錫解釋說：“這意味著國民力量黨將保持這種精神——不僅要紀念（首爾顯忠院）前任總統這樣廣為人知的人士，也將紀念那些二十多歲為國家犧牲的勇士們。”在光州慘案靈堂，他還要求調查當局進行徹底的調查。 當天下午，李俊錫在國會舉行黨最高委員會議，通過了將皇甫承希議員（45歲）和徐範洙議員（58歲）分別任命為黨首席發言人和黨代表秘書室長的文件。

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