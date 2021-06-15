被青年人忽視的“青年工作崗位”事業. June. 15, 2021 07:18. by 周愛眞 jaj@donga.com. 居住在全南的待業生李某(25歲)上個月想報考韓國智能信息社會振興院(NIA)選拔的“公共數據青年實習生(日經驗實習生)”，但最終放棄了。選拔4800多名在政府機關幫助公共數據構築工作的青年的公共數據青年實習生事業是5個月內每月可獲得183萬韓元的短期工作崗位。雖然給了不少錢，但青年們卻不敢輕易站出來。 李某說：“不能加入四大保險，而且不能作爲實習經曆使用。從去年經驗者的後記來看，因爲是單純的業務，所以以後就業時不會有什麽幫助。”他們擔心，即使是短期工作崗位，如果沒有對經曆有幫助，就會浪費時間，因此猶豫不決。政府推進的公共數據青年實習生項目由于志願者不足，目前正在追加招聘1565人。 隨著政府投入財政，大幅增加青年工作崗位(就業崗位)支援事業，部分事業上出現了志願者不足的現象。這可能是受難以利用經曆的短期打工或不符合青年需求的工作崗位如雨後春筍般增加的影響。 據政府14日透露，今年青年求職者支援事業規模達到55.5萬人。其中，青年數字工作崗位和地區主導型青年工作崗位等政府直接聘用或向民間提供補助金創造的就業崗位達13.5萬人。再加上3月第一次追加更正預算(追更)的編制，增加了6萬個青年數字工作崗位。 像“公共數據日經驗”事業一樣，行政安全部通過NIA進行的“公共大數據青年實習”在4月發布公告稱，將招收1020人。由于定員不足，目前追加招聘238人。

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