權益委員長全賢姬，從國民力量黨的房地產調查中退出吧. June. 15, 2021 07:18. . 國民權益委員長全賢姬前天表示，沒有理由退出國民力量黨委托的對所屬議員房地產交易的全面調查。共同民主黨再選議員（第18、20屆）出身的全委員長自行退出了針對共職民主黨議員們的房地產調查工作。但她又表示，與在野黨國民力量黨沒有職務關系，所以沒有理由申請職務回避。如果全委員長不進行職務回避，預計將直接擔任房地產交易特別調查團團長。 全委員長雖然表示“在權益委員會系統上，不存在委員長行使影響力的憂慮”，但這只是很難客觀證明的單方面主張。就算屬實，國民力量黨也幾乎不可能認同。國民力量黨一直以來回避委托權益委員會調查的理由，就是全委員長是共同民主黨出身。如果由執政黨議員出身的全委員長主導，對國民力量黨議員的房地產進行調查，那麽無論得出什麽結果，都很難得到信任。更何況14日就任的安聖昱（音）副委員長也是文在寅總統大選團隊出身，權益委員會本身在政治中立性是非面前處於脆弱狀態。 此前正義黨、開放民主黨、國民之黨、基本收入黨、時代轉換等5個非交涉團體委托對房地產交易進行全面調查時，全委員長立即提出了職務回避申請。其理由是“為了確保政治中立性並消除誤會”。全委員長對5個政黨適用的政治中立標準不能適用於第一大在野黨，這無論以什麽邏輯都無法解釋。根據不同對象製定不同的基準，只能增加政治上的誤會。 權益委員會如果按照預定著手調查，結果預計在今年下半年就能出來。從時間上看，目前是朝野發生激烈沖突的大選政局。事前未能消除公正性是非的調查結果，只能演變為不必要的政治攻防戰。這就是全委員長必須從國民力量黨議員房地產的調查中退出的原因。

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