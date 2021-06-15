自行成為火車頭的曹操. June. 15, 2021 07:18. . 《三國誌（三國演義）》中最壞的角色是董卓。董卓占領洛陽後，派出包括羌族在內的遊牧騎兵，不加選擇地對宮殿、洛陽的富豪和首都附近城市進行了掠奪。司徒王允忍無可忍，策劃了除掉董卓的陰謀。這時，受到董卓信任的校尉曹操登場了。曹操向王允借了寶劍七星劍進入董卓的寓所。雖然他想刺殺睡午覺的董卓，但因為董卓醒來而失敗。曹操謊稱為向董卓獻寶劍而來，擺脫了危機，隨即逃出洛陽。這是小說《三國誌》中的經典場面。當然不是事實。曹操喬裝逃出洛陽是事實，但其中另有原因。 曹操似乎感受到了在全國蔓延的對董卓政權的反感。叛亂即將發生，已經半軍閥化的地方太守將成為主角。以袁紹為首的未來對手們已經作為太守布陣。而曹操還在洛陽遊手好閑。叛亂的列車即將啟動，曹操卻沒有資格上車。 大多數人在這個時候都會感慨自己的厄運。但曹操與眾不同。他前往自己家族所在的城市募兵。好不容易募集了能夠控製一個郡縣的兵力，但他不畏艱險，發動了叛亂。全國太守紛紛響應。沒能登上列車的曹操成了火車頭，眾所周知地成了引領三國時代的主角。雖然曹操做了很多道德上受譴責的事情，但他在決斷和付諸行動上比任何人都快。他有時因為性急也會遇到危機，但那時比起後悔，總是以更快的行動來擺脫危機，克服損失。 筆者在回顧過去的生活時，每當看到經過的列車，似乎總會悲傷地說：“那輛列車上沒有我的位置啊！”如果總是等著，什麽時候列車會停在我的眼前？也許我還站在那個位置上。

한국어