比原作更有魅力，敢于與命運抗爭的她們. June. 15, 2021 07:19. by 金哉希 jetti@donga.com. 與陰謀作鬥爭的哈姆雷特的戀人奧菲莉娅、向“不想長大”的彼得•潘教授“上了年紀”美學的溫迪。 原作中被男主人公遮擋的女性角色爲主人公的旋轉電影正在上映。將于7月上映的《奧菲莉娅》是以莎士比亞的原著《哈姆雷特》中，哈姆雷特的戀人奧菲莉娅爲主角的。將于本月30日上映的《溫迪》以原作《彼得•潘》中彼得•潘的朋友溫迪的視角制作了電影。去年以夏洛克•福爾摩斯的妹妹爲主角的電影《埃諾拉•福爾摩斯》大受歡迎等，隨著女性敘事越來越受到關注，正在制作強調原作中被動描繪的女性角色的主體性的電影。 《奧菲莉娅》是一部以與哈姆雷特陷入愛河的奧菲莉娅的視線重新诠釋《哈姆雷特》的電影。該劇講述了因天生的聰明而受到王妃寵愛，成爲王室侍女的奧菲莉娅與哈姆雷特王子墜入愛河，之後與圍繞王國的陰謀作鬥爭的過程。而在影片《溫迪》中，與彼得•潘一起前往Neverland(烏有島)的少女溫迪的視線中包含了彼得•潘和烏有島的孩子們。這是憑借長篇處女作《南方的野獸》(2012年)獲得戛納電影節金攝像機獎、聖丹斯電影節評委會大獎的本恩•澤特林導演時隔8年再次推出的新作。 以女性角色爲主角的衍生電影的特點是原作中被動的性格變得主動而強硬。奧菲莉娅在原著中被描繪成在悲劇面前束手無策的懦弱女性。雖然與哈姆雷特墜入愛河，但哈姆雷特殺死奧菲莉娅的父親，奧菲莉娅得知後失聲墜入河中自殺。曾是悲劇愛情象征的奧菲莉娅在此次電影中，被描述成在混亂的局勢中不失去自己的信念，克服命運的智慧人物。 在電影《溫迪》中，溫迪也完全不同于原作中順應彼得•潘的話的性格。溫迪跟著彼得•潘去了烏有島，夢想自己也永遠不會變老，但隨著年齡的增長，她無法再去烏有島。在澤特林導演的電影中，溫迪對不想長大的彼得•潘說“上了年紀是好事”，是說服他的堅定信念的所有者。澤特林導演9日在接受本報視頻采訪時表示：“一起創作劇本的妹妹艾莉紮對原作中女性角色的被動性産生了很大的問題意識。將溫迪重新诠釋爲積極表達自己意見的主體人物。” 片面刻畫的女性反派角色也將以新的角色展現出來。以迪士尼動畫片《101只忠狗》中的庫伊拉爲主角的迪士尼寫實電影《庫伊拉(Cruella)》就是如此。原作中，庫伊拉將斑點狗關進宅邸，毫不猶豫地冒犯他人，但在寫實電影中卻重新誕生爲與此截然相反的人物。在單身母親手中長大的庫伊拉克服艱難的環境，成爲時裝設計師，從小開始養流浪狗，具有熱愛動物的性格。上月26日上映的《庫伊拉》以14日爲准，吸引了96萬名觀衆。

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