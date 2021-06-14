鄭義宣會長時隔兩個月後再次前往美國出差...未來事業據點現場行動. June. 14, 2021 07:24. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團會長鄭義宣(照片)13日啓程前往美國出差。據悉，這是爲了擴大新事業。當天下午，通過首爾江西區金浦國際機場飛往美國的鄭會長計劃在美國當地停留一周左右，參觀東部地區。這是鄭會長自今年4月以來時隔2個月再次出差美國。 據悉，鄭會長此次出差將訪問紐約、波士頓等地。這些地區是現代汽車集團正在推進的自動行駛(無人駕駛)汽車、城市航空移動(UAM)、機器人等重大未來事業的據點。包括現代汽車集團與美國無人駕駛技術專門企業Aptiv合作的“motional”在內，去年12月宣布收購的機器人企業“波士頓動力(BostonDynamics)”的總部位于波士頓。紐約是世界級移動企業推進UAM商用化的地方。 鄭會長在4月份出差時，重點考察了洛杉矶等美國西部地區。據悉，當時他前往美國銷售法人(HMA)和阿拉巴馬工廠等，檢查了現代汽車在美國的銷售情況和電動汽車生産准備情況。在5月韓美首腦會談之前發表的現代汽車集團74億美元(約8.2萬億韓元)規模的美國投資計劃，在4月出差後具體化。預計鄭會長此次美國東部出差的重點將放在“新事業”上。 在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情下，鄭會長也積極訪問美國，可能是因爲想在包括電動汽車、氫燃料電動汽車等環保汽車事業在內的未來移動事業上，比競爭企業更早地掌握主導權。現代汽車集團計劃到2025年爲止，在美國投資74億美元，在美國國內生産電動汽車、加強UAM事業、構建氫氣生態系統、擴大機器人事業等。

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