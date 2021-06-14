查明“關東大地震日軍屠殺朝鮮人真相”的旅日曆史學家姜德相去世. June. 14, 2021 07:24. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 揭露1923年關東大地震當時日本軍警屠殺朝鮮人真相的在日僑胞民族主義史學家、前日本國立一橋大學教授姜德相(照片)12日在東京因病去世。享年89歲。 姜教授以從20世紀60年代開始收集的日本秘密文件、高層官員的手記、軍警及市民的證言爲基礎，主張“關東大地震後屠殺朝鮮人的罪魁禍首是國家權力，從犯是(日本)民衆的大犯罪”。 故人從1964年的《關東大地震和朝鮮人》資料集開始，先後發表了30多篇相關論文。有人評價說，該研究爲20世紀90年代的日本教科書中包含關東大地震當時屠殺朝鮮人的內容創造了契機。 故人還不斷研究呂運亨和三一運動相關研究等韓國近現代史。在龐大的日本獨立運動史料中，名字經常出現的人物有李東輝、洪範圖、安昌浩、呂運亨，2002年出版了《呂運亨評傳》。 姜教授1932年出生于慶南鹹陽，2年後移居東京。他畢業于早稻田大學史學系學•碩士，在明治大學攻讀東洋史博士課程。1989年他被任命爲一橋大學社會學系教授時，曾作爲“在日同胞1號日本國立大學教授”成爲話題。2005年故人被任命爲民團旗下在日韓人曆史資料館第一任館長，2014年舉行了“慰安婦企劃展”。 故人在2012年接受《東亞日報》采訪時強調研究曆史的重要性說：“小時候以爲日本說的曆史都是對的，但看到戰爭後占領日本的美國軍事政權糾正曆史教科書中錯誤的部分，就覺得‘我學到的曆史可能不是事實’。”

한국어