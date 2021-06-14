七國集團首腦針對中國“一帶一路”達成“B3W”基礎設施投資協議. June. 14, 2021 07:25. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、黃炯俊記者、康沃爾=共同采訪組 lightee@donga.com，constant25@donga.com. 美國推動旨在牽製中國“一帶一路”的全球基礎設施投資項目，並與七國集團（G7）成員國達成協議。針對中國試圖通過大規模對外經濟合作的構想擴張所謂的“經濟領土”，美國此舉試圖集結西歐盟國一起行動。 據美國白宮透露，當地時間12日，拜登等七國集團成員國首腦在英國康沃爾舉行的G7首腦會議上，就推進上述全球基礎設施計劃達成了協議。該計劃被稱作“重返更好世界倡議（B3W： Build Back Better World）”，名稱取自拜登的大選競選活動“更好的重建”的名稱。這是發達國家為應對中國的“一帶一路”計劃而提出的首個應對方案，因此備受關註。 這一計劃將以民間企業融資等方式推進，規模預計將達到數千億美元。《紐約時報》評價說：“其規模和野心大大超過了二戰後美國為重建歐洲而推行的‘馬歇爾計劃’。”路透社報道說：“七國集團希望向全世界證明，民主富國可以針對中國的影響力提出應對方案。” 雖然不是七國集團成員、但應邀出席七國峰會的文在寅總統，當天在以“應對新冠疫情”為主題的峰會首個擴大會議之前，在康沃爾灣卡比斯灣酒店首次與日本首相菅義偉見面，但僅僅互相打招呼“很高興見面”。青瓦臺期待的韓日、韓美日之間的簡式會談沒有實現。青瓦臺曾對韓日首腦在七國峰會會場自然而然地見面並進行會談的“靠邊會談”的可能性持開放態度。

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