文在寅與菅義偉首次見面，未舉行簡式會談. June. 14, 2021 07:25. by 朴孝穆記者、崔智善記者、康沃爾=共同采訪組 aurinko@donga.com，tree62@donga.com. 為參加七國集團（G7）峰會正在英國康沃爾訪問的文在寅總統，當地時間12日結束了與日本首相菅義偉的首次見面，兩人只進行了簡短的問候。當初青瓦臺期待進行在會場自然而然會面的“靠邊會談（pull-aside meeting）”形式的簡式會談，但最終未能實現。 青瓦臺發言人樸京美在書面吹風會上表示：“在G7擴大峰會保健會議舉行之前，文總統在卡比斯灣酒店與菅首相相遇，兩人互相打招呼說很高興見面。”日本政府對日本媒體表示：“文總統走近菅首相搭話，兩人在很短的時間裏進行了簡單問候。”這是文在寅首次與去年9月就任的菅義偉會面。據日本媒體報道，文在寅和菅義偉在當天會議結束後舉行的由英國首相鮑裏斯·約翰遜夫婦主持的晚宴活動上，也進行了1分鐘左右的會面。隨同兩位領導人行動的夫人金正淑女士和菅真理子也在場。 青瓦臺當初就韓日或韓美日簡式會談的可能性表示，“首腦們有機會站著或坐在沙發上自由交談”，事實上暗示正在推進韓日首腦簡式會談。但隨著韓日首腦只進行了簡單的問候，想要在文在寅總統任期末為恢復韓日關系在首腦層面創造機會，不是一件容易的事情。據悉，菅義偉對韓國就強製征用、慰安婦等歷史問題提出讓步方案，在政府間達成協議之前先舉行韓日正式首腦會談的做法表現出拒絕感。但目前韓日兩國政府正在就歷史問題進行磋商，因此不排除文在寅參加下個月底舉行的東京奧運會開幕式並促成韓日首腦會談的可能性。 此外，文在寅在與美國總統拜登見面時表示感謝：“美國送來的強生（新冠）疫苗的預訂在18個小時內就告結束。這在韓國得到了很好的反響。”

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