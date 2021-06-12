從14日開始，社稷棒球場允許1萬名球迷入場加油助威. June. 12, 2021 07:08. by 金聖圭記者、李智允記者 sunggyu@donga.com,asap@donga.com. 從14日開始，釜山社稷球場將允許1萬名以上的棒球迷入場觀賽。防彈少年團等K-POP明星的演出，也可以同時允許4000名觀衆入場。 中央災難安全對策本部11日發表了放寬室外體育競技場和大衆音樂演出場館入場人數限制的“保持社交距離”調整案。最近確診患者較多的首都圈和大邱、濟州將維持第二階段，其余將維持1.5階段。取而代之的是降低了文化體育活動的觀衆限制水平。此前，與其他大衆利用設施相比，集體感染並不多，因此采取了上述措施。 首先，室外體育競技場在1.5階段地區允許相當于座位數50%的觀衆入場。目前爲30%。如此一來，今後在擁有23646個座位的釜山社稷球場，每場職業棒球比賽都允許11823名球迷入場。第2階段地區的首爾蠶室球場(座位數2.5萬個)如果限制標准從10%提高到30%，每場比賽可允許7500名觀衆入場。 允許大衆音樂演出入場的人數最多將增加到4000人。但禁止觀衆站席或呐喊。此次調整案將從14日開始實施到下月4日。從7月5日開始，將實行放寬私人聚會和營業時間標准的新體系的“保持距離改編案”。

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