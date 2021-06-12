舊政治，再見！……85年出生的李俊錫當選國民力量黨黨首. June. 12, 2021 07:08. by 崔瑀烈, 柳聖烈 dnsp@donga.com,ryu@donga.com. 希望更叠政權的在野圈支持者選擇了徹底改變現有政治語法的全面變化。在11日舉行的國民力量黨代表（黨首）選舉中，36歲卻完全沒有國會經驗的前最高委員李俊錫當選。在憲政史上，執政黨或第一在野黨選出30多歲黨代表尚屬首次。面對明年大選，朝野兩黨對民心的急劇變化十分在意，正在分析選舉結果等，韓國政界正在發生巨大動蕩。 新任黨首李俊錫的國民民意調查（30%）和黨員投票（70%）結果合計後，獲得了43.8%（93392票）的支持率，以6.7個百分點的優勢領先名列第二的前議員羅卿瑗（79151萬票，37.1%）。在國民輿論調查中，李俊錫獲得58.8%的支持，遠遠超過羅卿瑗（28.3%）。在嶺南地區保守傾向的選票占據多數的黨員投票中，李俊錫也獲得37.4%的選票，接近羅卿瑗（40.9%）。就在兩年前的全黨大會上，曾經選出樸槿惠總統時期擔任國務總理的黃教安代表的黨心，也隨著民心的變化，發生了翻轉。與前一任黨首、81歲的前緊急對策委員長金鐘仁相比，足足年輕了45歲。 李俊錫在發表勝選演講時宣布“拒絕現有政治語法”。他表示：“不要強求像個年輕人、像個重量級人物，有時也不要強調像個黨代表，不要把韓國社會的（拌飯材料）雞蛋、菠菜、蕨菜等寶貴個性磨得粉碎。”尤其是諸如“通過辯論大戰、演講大戰公開選拔發言人團”“將設計（有關公推的）公職候選人資格考試”等，他不斷爆出破格言論。他還表示：“至上的課題是在總統選舉中獲勝。將建立各種大選候選人可以共存的政黨。”競選期間，他一直抨擊黨內大選候選人、前議員劉承旼派系“很難和前檢察總長尹錫悅和國民之黨代表安哲秀等黨外大選候選人團結起來”。 當天同時舉行的最高委員選舉中，最高委員趙秀珍（49歲）、裴玄鎮（38歲）、金在原（57歲）、鄭美京（56歲）和31歲的青年最高委員金龍泰當選。和MZ一代（千禧一代和Z一代）李俊錫一起，新黨領導層的平均年齡為44.5歲，組成了“青年領導層”。 對於這一選舉結果，政治咨詢集團“民”的負責人樸成民分析說：“這是（在野圈支持者）認可在渴望政權更叠的強大能量下，2030代拒絕586這一既得權代表的結果。”國民力量黨緊急對策委員會委員金炳民（39歲）表示：“此次選舉明確傳達的訊息是，如果不發生這種程度的變化，就難以實現政權的更叠。由此可以看出，過去的政治語法——運動員或權威之類的慣例並不重要。” 文在寅總統向李俊錫打電話表示祝賀：“你幹了一件大事。這是永遠載入韓國政治史的事情。”共同民主黨代表宋永吉表示：“希望此次選舉能夠成為跨越彈劾之河、朝著合理的保守發展的轉折點。”

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