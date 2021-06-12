成為七國集團客人的韓國，只有堂堂正正面對中國才能成為“民主十國”的成員. June. 12, 2021 07:09. . 文在寅總統昨天為出席七國集團（G7）首腦會議啟程前往英國。七國集團峰會主辦國英國首相約翰遜邀請文在寅總統與澳大利亞、印度、南非首腦一起參加新冠疫情之後的首次面對面多邊峰會。文在寅總統將以此次會議為契機，與英國、澳大利亞、歐盟舉行雙邊會談。據悉，還可能舉行韓美日或韓日之間的簡單會談。 文在寅總統出席七國峰會雖然是以“客人”的資格，但這也表明韓國的國際地位有了相應的提高。被稱為“發達國家俱樂部”的七國集團一直發揮著製定國際社會規範和標準的領導集團的作用。與其世界排名第十的經濟實力和民主發展水平相比，韓國一點也不落後。此次會議可以成為再次確認韓國這種地位的契機。 去年，以時任美國總統特朗普主張擴大七國集團為契機，韓國曾期待其成為正式會員。但由於新冠疫情擴散，面對面會議無果而終，加上部分成員國反對和韓國一起被列為擴大對象的俄羅斯參與，相關討論沈入水面之下。以此次會議為契機，“G7+α”的討論可能會重新擡頭，韓國是否具備了符合這個資格的外交能力也將受到考驗。 作為美國總統拜登首次參加的多邊外交活動，此次會議很有可能成為構建牽製中國戰線的契機。中國作為鎮壓人權、高壓外交、不公正貿易等違反國際規範的國家將成為譴責對象。無論是美國今年下半年將舉辦的“民主首腦會議”，還是英國提出的“民主十國”構想，其核心都是民主、人權等規範的國際聯盟。如果奉行在這種原則下仍然不能發出一致聲音的“看熱鬧外交”和在中國“不要被帶偏節奏”的威脅下畏縮不前的“邊緣外交”，韓國不可能在國際社會有一席之地。

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