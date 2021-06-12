人行橫道. June. 12, 2021 07:09. . 如果身子不爽，就應該好好休息。但在心情不爽的時候，休息並不是好辦法。慌忙的時候、悲傷的時候、火冒三丈的時候，反而應該走動。反過來說，當你精神恍惚走路的時候，情緒會低落。用集中精力快速行走來忘卻痛苦，是明智的選擇。 這時候遇到的人行橫道和信號燈，絕沒有什麽好處。它們硬生生地抓住我們的腳步。腳步被抓住，心也跟著被抓住，這時候難受就會再次回來。在人行橫道前面，好不容易才忍住的眼淚會迸發出來，好不容易停止的想法也會像洪水一樣噴湧而出。 對於有這種經歷的人來說，高鬥鉉詩人的《人行橫道》是絕對不能錯過的詩。這部作品會給我們帶回來我們停下腳步時、心亂如麻的某一天。因敗給無情的悲傷快要倒下的我們，就在這首詩裏。如同把心臟遺忘在別處、心裏空蕩蕩的我們，也在這首詩裏。 之於詩人，是留下珍貴的某個人，正在漸漸遠去。如果走過人行橫道，該會有更加遠去的感覺。因此，這裏就成了不願走過去的心和一定要走過去的心展開較量的激戰之地。因此詩人寫道，人行橫道就像臥著一條白色帶子。恐怕他是不會回來了。當綠燈亮起時，他肯定穿過了馬路。但是仍然可以知道，那一天，詩人靈魂的一角，會留在斑馬線、柏油路上。因為我們也是這樣，不會不知道這條人行橫道。

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