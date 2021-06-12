芭蕾舞女演員朴世恩被巴黎歌劇院芭蕾舞團指名爲最佳舞蹈演員. June. 12, 2021 07:10. by 金基潤記者 pep@donga.com. 芭蕾舞女演員朴世恩(32歲•照片)在世界頂級芭蕾舞團—法國巴黎歌劇院芭蕾舞團(BOP)中被指名爲最高等級舞蹈演員“Etoile”。這是亞洲出身的舞蹈演員首次被指名爲Etoile。 巴黎歌劇院芭蕾舞團10日(當地時間)通過官網表示，朴世恩在巴黎開幕的《羅密歐與朱麗葉》演出後，被指名爲Etoile。擁有352年曆史的巴黎歌劇院芭蕾舞團與英國皇家芭蕾舞團、美國芭蕾舞劇院(ABT)並稱世界三大芭蕾舞團。 該芭蕾舞團的舞蹈演員分爲Quadrille(群舞)、Coryphees(群舞領舞)、Sujet(來往于群舞和主角之間的獨舞演員)、Premier danseur(第一舞蹈演員)、Etoile(最高等級舞蹈演員)等5個等級。2011年以准團員的身份加入巴黎歌劇院芭蕾舞團的朴世恩，時隔10年登上了最高等級。此前，她繼芭蕾舞男演員金勇傑之後，于2012年6月在韓國舞蹈演員中第二個成爲巴黎歌劇芭蕾舞團的正式團員。實力得到認可，第二年1月升格爲群舞領舞，同年11月升格爲獨舞演員，2016年11月升格爲第一舞蹈演員。朴世恩在2005年東亞舞蹈比賽中獲得金獎，開始名聲大噪，2010年她包攬了保加利亞瓦爾納大賽金獎，2007年洛桑大賽冠軍等主要芭蕾舞比賽。

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