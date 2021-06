拜登夫人身穿“LOVE”夾克,展開和解外交. June. 12, 2021 07:10. by 兪載東, 金民 jarrett@donga.com,kimmin@donga.com. 為參加七國集團(G7)峰會而訪問英國的美國總統拜登的夫人吉爾女士(70歲),當地時間10日身穿背上印有銀色大寫字母“LOVE”(愛)的黑色正裝夾克,引起了人們的熱議。從丈夫表明參加大選意向後的2019年5月開始,她在正式場合喜歡穿的衣服就是法國品牌“薩迪格&伏爾泰”。價格在300至400美元之間。 吉爾當天在著名度假勝地康沃爾郡卡比斯灣會見英國首相約翰遜夫婦時身穿這件衣服,並向記者解釋了選擇這件衣服的原因:“我認為我們從美國帶來了‘愛’。人們能感受到團結和希望,這非常重要。”她說想給遭受前所未有的新冠之苦的世界帶來希望的感覺,並強調:“這是國際會議,我們正在為實現全世界的團結而努力。” 美國媒體將這件衣服與前總統特朗普的夫人梅拉尼婭女士(51歲)2018年6月訪問南部邊境地區非法移民兒童保護機構時所穿的衣服進行了比較。當時她身穿背後寫有“我真的不在乎。你呢?”字樣的卡其色野外夾克。這件衣服是快速時尚品牌Zara,售價39美元。梅拉尼婭方面雖然表示“針對的是敵對媒體”,但也受到輿論的譴責,認為這是在回避非法移民。 5月29日與約翰遜首相結婚後首次在國際舞臺上亮相的凱莉·西蒙斯女士(33歲)身穿紅色短袖連衣裙,腳穿紅色皮鞋。衣服是英國王世孫媳凱特·米德爾頓也喜歡穿的英國品牌“LK Bennett”,價格為325英鎊(約51萬韓元),皮鞋是Zara品牌,售價49.99英鎊(約7.9萬韓元)。她在與拜登夫婦見面前,和丈夫兩個人在海邊散步時,穿的是從網上服裝租賃平臺“我的衣櫥HQ”借來的黃色衣服。1天的租金是8英鎊(約1.26萬韓元)。有分析認為,這是想通過中低價品牌和租賃企業的服裝來強調平民形象。 當天,拜登向約翰遜稱贊自己的夫人說:“我們倆的婚姻都攀了高枝(We both married way above our station)。”約翰遜也回應說所見略同。

한국어