韓國銀行總裁“應恢複貨幣政策正常化”…或是再次上調利率的信號. June. 12, 2021 07:10. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. “今後在適當的時機應該有序地使現在的寬松貨幣政策(恢複)正常化。” 韓國銀行總裁李柱烈(照片)11日在韓國銀行成立71周年紀念詞中，就今年下半年(7~12月)重點推進事項做出了上述表示。繼在上月27日的記者懇談會上暗示年內上調基准利率的可能性後，時隔半個月再次以高強度的發言發出了上調利率的信號。 李總裁強調表示，“這段時間以來采取的擴張性危機應對政策，配合金融、經濟狀況改善，適當調整，是爲了我國經濟的穩定和可持續增長的必要過程。”據分析，韓國銀行自去年5月將基准利率下調至曆史最低的年0.5%後，已經凍結了1年，今後將根據經濟狀況使貨幣政策恢複正常化。 他表示：“應該仔細檢查新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的展開情況、經濟恢複的強度和持續性、金融不均衡累積危險等，判斷緩和程度的調整時間和速度”，“在此過程中，將事先與經濟主體進行充分的溝通，以免受到衝擊。” 李總裁之所以連日發出上調利率的信號，是因爲經濟恢複速度比預想的要快，而且對資産市場過熱、家庭負債激增等問題的擔憂也在增加。李總裁在紀念詞中表示：“在引導向資産市場傾斜的資金流向更具生産力的部門的同時，應該將經濟主體的資本負債率控制在穩定的水平。”他接著指出，“最近，不僅是房地産、股票，通過借入加密資産(虛擬貨幣)的投資也擴大，家庭負債累增問題更加嚴重。” 市場人士認爲，韓國銀行有可能在9、10月份上調利率，比預期更快。

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