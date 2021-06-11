短道速滑銀牌得主，以棒球選手身份參加東京奧運會. June. 11, 2021 07:19. by 李憲宰 uni@donga.com. 2014年索契冬奧會短道速滑男子5000米接力賽中，曾作爲美國代表隊獲得銀牌的艾迪•阿爾瓦雷斯(31歲)將在7月開幕的東京奧運會上以棒球選手的身份衝擊獎牌。 索契冬奧會後專心打棒球的阿爾瓦雷斯作爲美國棒球代表隊的一員，作爲內野手參加了最近結束的東京奧運會美洲大陸最終預選賽超級循環賽，爲美國隊出線助了一臂之力。身爲古巴移民第二代的他，從小開始同時進行短道速滑和棒球。 如果阿爾瓦雷斯在東京奧運會棒球比賽中獲得獎牌，他將成爲第三位在夏季和冬季奧運會上全部獲得獎牌的美國選手。在此之前，艾迪•伊根在拳擊(1920年)和有舵雪橇(1932年)中獲得了金牌，羅林•威廉姆斯在女子田徑100米(2004年)和女子有舵雪橇(2014年)中獲得了銀牌。即使將範圍擴大到全世界，也是第6次的珍貴紀錄。 阿爾瓦雷斯2014年6月與美國職棒大聯盟芝加哥白襪隊簽約，出道6年後的去年還登上了頂級聯賽的舞台。目前他效力于邁阿密俱樂部下屬的美國二流職業聯賽。 剩下的變數是能否升入美國職棒大聯盟。如果阿爾瓦雷斯得到美國職業棒球大聯盟的召喚，從日程上看將無法參加奧運會。阿爾瓦雷斯10日在接受《美聯社》采訪時表示，“如果升入頂級聯賽，將會征戰美職棒大聯盟。但是奧運會依然是夢想的舞台。”

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