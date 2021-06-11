接種疫苗就有機會拿“機票”……航空和旅遊行業等展開鼓勵接種營銷. June. 11, 2021 07:19. by 卞鐘國記者、記者姜洪九 bjk@donga.com,windup@donga.com. 韓國政府公布將從7月開始推進簽訂完成疫苗接種的人不用進行自我隔離就可以團體海外旅行的“旅行氣泡（旅行安全區域）”合約之後，相關企業立即紛紛采取行動。疫苗接種率越高、顧客就越多的航空、旅遊、高爾夫等行業紛紛為提高接種率提供獎品。 廉價機票航空公司釜山航空從10日起推出一項活動，接種疫苗後可獲得免費座位。這是韓國航空公司首次推出優惠機票作為疫苗獎品。在6月11日至7月15日期間，將向至少打過一次疫苗的乘客提供國內航線內陸航線的前排座位或緊急出口座位，濟州航線則提供優先接收行李的“行李優先處理服務”。該活動為鼓勵接種疫苗的人乘坐飛機，每次只向前5名乘客提供。 高爾夫業界也變得忙碌起來。京畿道驪州市伊浦高爾夫俱樂部決定，截止到今年底，如果一個團隊內至少有1人完成兩次疫苗接種，則向全隊成員每人免費提供一杯（300毫升的）生啤。大田儒城高爾夫俱樂部正在開展到6月底之前向到場的完成疫苗接種客人免費提供生啤和咖啡的活動。儒城俱樂部相關人士表示：“9日，超過10%的到場客人都是接種疫苗的人。由於響應很熱烈，想延長期限。” “高爾夫球區鄉村”開展“為了建設沒有口罩的世界”活動，在全國17個高爾夫球場中的15個球場，向接種疫苗的人發放1萬韓元的優惠券。高爾夫預訂服務企業“XGOLF”將針對接種疫苗的顧客，在本公司運營的高爾夫練習場提供優惠。以5次上場優惠券為基準，每個分店都可以享受25%至30%的優惠。 海外也有很多為疫苗接種者舉辦活動的事例。為了提前迎接“報復性消費”的顧客，一些公司搶在競爭對手前面，接連推出了平時很難看到的大型獎品。美國聯合航空公司推出了用抽簽抽出5名顧客，可以免費乘坐一年飛機的獎品。澳大利亞澳洲航空公司通過抽簽選出接種疫苗的四口之家，一年之內給予無限製乘坐的機票。有些海外企業還把酒店及度假區優惠券、購物券、相當於10億韓元的疫苗彩票等作為獎品。在香港，一家房地產企業拿出公寓來當品。

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