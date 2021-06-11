美國將向低收入國家提供5億劑輝瑞新冠疫苗. June. 11, 2021 07:19. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國媒體9日(當地時間)報道稱，美國計劃到明年上半年爲止，向92個低收入國家和非洲聯盟(AU)提供5億劑規模的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗。提供的疫苗是輝瑞-BioNTech聯合研制的疫苗，計劃到今年下半年和明年上半年分別提供2億劑和3億劑。美國政府最近幾周與輝瑞方面進行了采購談判。疫苗將通過國際疫苗共享項目“COVAX”傳達到各國。 據悉，拜登總統將在從11日開始在英國舉行的G7峰會期間公開上述疫苗提供計劃。美國媒體報道說，輝瑞首席執行官(CEO)阿爾伯特•布勞拉也將出席當天的活動。此前，美國曾表示，將向海外國家支援6000萬劑的阿斯利康疫苗和2000萬劑的輝瑞、莫德納、揚森疫苗等共8000萬劑的新冠疫苗。 據悉，美國爲向全世界提供疫苗，正在與莫德納進行疫苗購買協商。CNBC電視台報道說，美國政府正在推進與莫德納談判的疫苗數量也與輝瑞相似。如果該合同成功簽訂，可以追加向世界供應5億劑。 美國向全世界支援5億劑輝瑞疫苗的決定是在此前國際社會批評只關注本國國民接種，不考慮其他國家情況的情況下做出的。美國國內64%的成年人已經接種過1次以上，現在由于疫苗供應過多，必須廢棄過期疫苗。

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