市價10%的1萬套“人人之家”供應方案的實效性引發爭議. June. 11, 2021 07:19. by 金鎬卿, 李새샘 kimhk@donga.com,iamsam@donga.com. 政府將向仁川、安山、華城等首都圈6個地區供應1萬套左右的公寓，僅繳納銷售價的6~16%就可以長期居住。有人指出，這是考慮到資金不足的無住宅者的對策，但由于在房價下跌時讓民間建設公司承擔損失的事業結構上的局限性，實現的可能性很低。 共同民主黨房地産特別委員會10日表示，決定年內向仁川黔丹、京畿道安山半月•始華、華城陵洞、義王草坪、坡州雲井、始興始華等6個地區提供可以建造1.785萬套“人人之家”的示範事業用地。同時，還提出了將華城東灘2號、楊州桧泉、坡州雲井3號、平澤高德等現有2期新城市內的保留地轉換爲居住用地，供應5800套住宅的計劃。 “人人之家”可以作爲一種公共支援民間租賃住宅，讓承租人住10年，10年後轉換爲銷售並擁有住宅。其方式是，入住者支付入住時間提前確定的6~16%的銷售價格，並提前取得獲得房屋供應的權利。10年後轉爲銷售後，轉賣房屋産生的差價將由入住者拿走。 雖然可以長期居住，但是民間是否會積極參與事業還是個未知數。在“人人之家”事業中，民間建設公司的利潤都限制在適當開發利潤的10%。如果房價下降到出售價以下，入住者將蒙受的損失的一部分必須由建設公司用開發利潤來填補。 特別是，“人人之家”被公布爲住宅事業對象的用地，過去已被指定爲宅地，正在開發中。除了將流通用地變更爲居住用地的始華地區(3300套)，在規定建設公共支援民間租賃住宅或出售公寓的土地上，都可以建造“人人之家”。但這只是改變供給方式，實際上並沒有增加住宅供給規模。

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