國民力量黨，不要執念於小伎倆，要好好接受權益委員會的投機調查. June. 11, 2021 07:20. . 國民力量黨昨天委托國民權益委員會對所屬102名議員的房地產投機嫌疑進行全面調查。因為監查院在接受國民力量黨正式調查委托的一天之後，做出了“不可以”的答復，國民力量黨迫於無奈，將調查方向轉向了權益委員會。監查院此前曾通過媒體表示，“這是業務之外的事情”，表示為難。盡管如此，國民力量黨仍然要求監查院進行調查，受到了黨內外“耍拖延時間的把戲”的抨擊。 事實上，國民力量黨被批“耍小聰明”，在很大程度上是自找的。在土地住宅公社事件爆發後，國民對執政勢力的支持率急速惡化，但該黨只關註4月7日再補選的得失，對對國會議員進行全面調查漠不關心。執政黨在4月初委托權益委員會進行調查時，該黨還表示“不能相信在野黨議員出身者領導的權益委員會”，置身事外，在2個多月的時間裏甚至連委托監察院進行調查的樣子也沒有做。但是，在執政黨對12名所屬議員采取“開除出黨、勸告退黨”的措施展開反攻後，他們才找到了監查院。因此，就算是被批評“當初就沒打算進行全面調查”也無話以對。 房地產問題是直接關系到國民日常生活的重要民生懸案。穩定的供應自不待言，包括在公正性和透明性方面，也是社會領導層理應起到模範作用的領域。目前，國民對國會議員等公職人員的房地產非法交易疑惑非常不信任。在這種情況下，如果在野黨試圖蒙混過關，將受到民心的強烈鞭撻。繼執政黨之後，國民之黨、正義黨等5個政黨也委托權益委員會進行調查，這種情況下，接受同一機關的調查才公平。 如果國民力量黨想要證明委托監察院調查不是小伎倆，就應要求權益委員會進行比執政黨強度更高的調查。權益委員會沒有強製調查權。據稱，權益委員會在全面調查執政黨議員時，也有議員拒絕提供部分資料，遇到過困難。不能光會說權益委員會無法信任，而應提交金融交易詳細賬目等，更加積極地對待調查。現在除了權益委員會之外，確實沒有適於對國會議員進行全面調查的政府機關。借此機會，應該通過《特別法》整建起能夠定期高強度調查國會議員房地產現狀的製度和機構。

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