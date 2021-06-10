迪士尼•皮克斯最新動畫片《盧卡》，韓國動畫師“專注于表現意大利風”. June. 10, 2021 07:20. by 金哉希 jetti@donga.com. 迪士尼•皮克斯的新作動畫片《盧卡(Luca)》中，另一位主人公是故事發生背景地的意大利。在意大利北部熱那亞出生長大的恩裏克•卡薩羅薩導演表示：“電影是我寫給意大利的一封情書。”在影片《盧卡》中，不斷上演著藍天、陽光明媚、大海清澈等充滿意大利風情的場面。將于17日上映的電影講述了在陸地上變成人類模樣的小心翼翼的小海怪盧卡與充滿冒險心的朋友阿爾貝托相遇，走向人類世界的冒險故事。 版面設計師(Layout Artist)金聖英和照明大師趙成妍爲表現該片的“意大利風”做出了貢獻。版面設計師構成畫面動作和角色動線，照明師調節照明度，營造出時空的獨特氛圍。 “我研究了很多意大利的天空。很多場面都是360度旋轉攝像頭，給觀衆看天空或夕陽西下的場面。通過在意大利太陽升起和落山的影像，研究了周邊的影子、清晰度和色感的變化。去意大利的時候，每個胡同都晾著衣服，這給我留下了深刻的印象，在《盧卡》中在晾曬衣服的影子上花了不少心思。”(趙成妍) “有一個場面是孩子們在巨大的月光下在屋頂上跑來跑去，很好地展現了建築物密密麻麻地緊挨著的意大利村莊的特征。爲了讓觀衆們能夠好好欣賞村子或大海，我用了全景鏡頭(wide shot)。”(金聖英) 小海怪盧卡和朋友阿爾貝托在電影中往返于人類和海洋怪物之間。根據變成怪物的程度不同，采用了不同的照明度，突出細節。 “人類和海洋怪物各自的照明度不同，從怪物變成人的場面中混合了兩種照明度。根據變成怪物的程度，混合比率也會有所不同。另外，爲了讓變成怪物時水接觸皮膚的場面看起來自然，我努力尋找最佳照明度。”(趙成妍) 《盧卡》所有的制作過程都與Pandemic時間(疫情時代)重疊。皮克斯公司以在職員見面溝通的過程中可能會有創意爲由，一度不允許在家工作，但在制作《盧卡》時有所不同。 “在家中孩子們跑來跑去等，是很難集中精力工作的環境，所以制作時間定得很靈活。還支援了虛擬現實技術，以便在家裏也能進行確認實際在電影院看時場面是否尴尬的工作。我就想‘現在在家也能拍電影了’。”

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