犯罪團夥經常使用的“即時通訊軟件”，本是美國聯邦調查局設下的陷阱. June. 10, 2021 07:21. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 國際犯罪組織多年來密謀各種犯罪時經常使用的加密聊天軟件，近日被曝實際上是美國聯邦調查局開發並滲透的“特洛伊木馬”。包括美國聯邦調查局在內的各國調查當局到最近為止，仔細觀察了100多個國家的犯罪組織通過該應用程序進行的密謀，在預防犯罪的同時，還成功逮捕了800多人。 據《華爾街日報》等媒體9日報道，因犯罪組織使用加密聊天工具而焦頭爛額的美國聯邦調查局在2018年決定以新的方式解決問題。聯邦調查局決定開發可以偷偷截取信息的應用程序，並在犯罪分子之間傳播。行動名稱取自《特洛伊木馬》，命名為《特洛伊之盾》。 當年年初，聯邦調查局收買了為犯罪組織製造通信安全設備的專家，開發了即時通訊軟件“Anom”。這款消息被加密的應用程序需要獲得現有用戶的推薦才能註冊。另外，只有在黑市購買安裝有應用程序的特殊手機才能使用。該手機被拆除了全球定位系統，以防被檢舉。雖然6個月的使用費高達2000美元（約合223萬韓元），但在犯罪分子中廣受歡迎。聯邦調查局表示，到目前為止，有超過300個犯罪組織的12000人使用了這一應用程序。 聯邦調查局的新主意奏效了。犯罪者們通過這一應用程序發送了2700萬條信息，都原封不動地傳到了各國調查當局。厄瓜多爾的金槍魚公司向亞洲和歐洲供應毒品的事實、南美的幫派偽裝成出口香蕉供應毒品的事實都被曝光。比利時當局根據通過應用程序獲得的信息，已查獲了1523公斤可卡因。調查當局還提前阻止了150起危及生命的犯罪。在澳大利亞，事前發現了動用機關槍殺害一家5口的謀劃。 在過去3年裏，通過“Anom”展開的陷阱調查一直用於打擊走私毒品、雇兇殺人、非法武器交易等犯罪行為，但隨著允許參與合作調查的一個國家向美國傳送情報的相關羈押令7日到期，這項調查宣告結束。

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