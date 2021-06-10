尹錫悅首次參加公開活動，“請關註我走的路”. June. 10, 2021 07:21. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 上升為在野圈總統競選人的前檢察總長尹錫悅9日參加了獨立運動家友堂李會榮先生紀念館開館儀式。這是提前宣布參加的首次公開活動。尹錫悅當天表示，“請關註我走的路”，預告了正式從政。 9日下午2點，在首爾市中區南山藝場公園舉行的獨立運動家友堂李會榮先生紀念館開館儀式上，尹錫悅在被記者問到是否加入國民力量黨時，回答說：“今天是我第一次這樣出現。關註我走的路，就能夠知道。” 當被問及“何時正式開始政治活動”時，他回答說：“我傾聽並了解各位國民的期待乃至擔憂。希望大家能關註我一下。”最近，圍繞尹錫悅加入國民力量黨和政治出道日程，在野黨議員和尹錫悅的多名身邊人士說法不同，引起了混亂。也有人批評說，“這不是為了躲避攻擊而潛行嗎？”尹錫悅對正在接受調查和審理的嶽母的疑惑和對今後日程的立場的提問保持沈默。 對於參加友堂紀念館開館儀式的原因，尹錫悅解釋說：“從小就從長輩那裏聽說友堂的生活，給我留下了深刻的印象。”尹錫悅與友堂的曾孫、延世大學教授李哲宇從幼年時期就有交情。尹錫悅接著說：“友堂及其家人的人生，非常生動地象征著嚴酷的亡國情況下的位高責重。”他說：“一個國家培養出什麽樣的人物、記住什麽樣的人物，就能體現出它的存在。友堂先生紀念館的開館是非常有意義、非常令人高興的事情。” 尹錫悅在4月7日再補選事前投票日4月2日，與父親、延世大學名譽教授尹基中出現在投票站後，兩個月來一直沒有出現在正式場合。國民力量黨所屬的首爾市長吳世勛、共同民主黨代表（黨首）宋永吉出席當天的活動，並與尹錫悅握手。在紀念活動現場，尹錫悅坐在友堂先生的孫子、前國家情報院院長李鐘贊的旁邊。友堂先生的另一個孫子、民主黨前議員李鐘傑也出席了活動。 當天的活動現場還發生了尹錫悅的支持勢力和反對勢力互相辱罵、喊叫等騷亂。支持勢力高喊“尹錫悅總統”“應給與與總統相稱的禮遇”，另一方則高喊“拘留尹錫悅”“否定憲法、如此對待（拘留）（樸槿惠前）總統的人怎麽能當總統”，被主辦方製止。

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