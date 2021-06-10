擔心三四十歲人群的就業減少、通貨膨脹，現在不是對經濟一味樂觀的時候. June. 10, 2021 07:21. . 李善浩在京畿道平澤港協助貨物集裝箱作業時去世，享年23歲。昨日下午，在大韓佛教曹溪宗社會勞動委員會的主持下，在首爾光化門政府綜合大樓前舉行了李善浩的“斷七”祭。李善浩今年4月22日在為籌集大學學費而在工作地點被重300公斤的集裝箱壓死。遺屬要求查明真相和處罰負責人，推遲了葬禮。 隨著像李善浩一樣為了掙學費或沒能找到正式工作而選擇做日工的青年增加，20多歲工人的產業災害事故也在增加。據產業安全保健公團統計，24歲以下的事故災害人數從發生首爾“九宜站”事故的2016年的8367名激增到了去年的10578名。根據《東亞日報》搞到的資料，從2016年起到今年3月，在工作中因夾傷、墜落、碾壓等事故而死亡的18歲至29歲青年多達249人。 產業災害事故的受害者每10人中就有6人是工作時間不到6個月的不熟練工人。青年勞動者的產業災害增加也與沒有進行充分上崗教育就被投入到現場的現實不無關系。就業單位因為他們是年輕人，交給他們更多額外工作，容易造成危險。李善浩原本負責的不是檢疫工作，而是集裝箱工作，結果當天發生了交通事故。據說，別說是安全教育，連安全裝備都沒有領到。 從明年1月起，如果發生此類災害，將實行嚴懲企業經營班子的《重大災害處罰法》。但是，認為依靠只註重事後處罰的法律怎麽能減少產業災害、要求完善製度的呼聲絡繹不絕。大部分產業災害是由於無視基本的安全規定而發生的。按照熟練程度分配工作、熟悉業務後投入現場、按照安全守則作業等，為了形成這種預防性的產業文化，應該進行支援和監督。不能再放任允許再次出現“孩子早晨出門，晚上不再回家”的令人無語的悲傷。

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