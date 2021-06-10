不抵抗的猴子. June. 10, 2021 07:22. . 兩只被鐵鏈鎖著的猴子，坐在拱形的窗邊。從長相來看，是棲息在西非森林中的紅毛長尾猴。在可憐的他們的身後，可以看到比利時港口城市安特衛普的美麗風景。本應在非洲的猴子究竟為什麽會呆在這裏？ 16世紀荷蘭畫家彼得·勃魯蓋爾試圖用敏銳的眼光觀察自己生活的時代，並將其表現在畫幅上。他的畫不僅寫實性描寫出色，而且充滿了復雜的隱喻和象征，因此引發多樣的解釋。比A4用紙還小的這幅畫是勃魯蓋爾留下的40多幅油畫中最小的作品，也是謎一樣的作品。畫中的猴子有可能是被無情的貿易商抓住，來到了北歐。對於當時在安特衛普活動的勃魯蓋爾來說，這些非洲猴類是值得紀念的神奇動物。 左邊的猴子瞪大著圓圓的眼睛看著我們，右邊的猴子轉身看著地板。周圍有已被吃掉的核桃殼。這些動物很有可能是被陌生的歐洲人提供的甜食所迷惑而捕獲的。看著死心塌地關在狹窄的窗框空間裏的異國動物，畫家會有什麽感想呢？ 勃魯蓋爾所生活的時代，荷蘭和比利時在西班牙王國的統治下被剝奪了主權，只能忍受殘酷的暴政。進行獨立鬥爭或反對天主教的新教徒們被逮捕或處決。但並不是所有人都拒絕西班牙的統治，可能還有順應並擁護殖民統治體製的殖民地土著民。 在基督教文化中，猴子象征著貪婪、罪惡和愚蠢。勃魯蓋爾通過被鐵鏈鎖住的猴子，諷刺了為眼前的食物和安逸而放棄自由的蠢人。他是在警告，不抵抗暴政，只剩下貪欲的人，與可憐的猴子沒有什麽不同。

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