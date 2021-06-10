再次改變的剩余疫苗方針…“預備名單使用期限將延長至12日”. June. 10, 2021 07:21. by 金聖圭記者、金素敏記者 sunggyu@donga.com,somin@donga.com. 隨著對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗接種後剩余量的處理方針發生變化，一線醫院、診所內的混亂正在加劇。疾病管理廳逐漸引導人們利用民間應用程序(APP)的方式，但醫療機構偏好自體預備接種者名單的現象仍在持續。 韓國疾病管理廳9日表示：“原計劃于9日結束的委托醫療機關的預備名單使用期限將延長至12日。”因此，接種疫苗的各醫院、診所在出現剩余疫苗時(12日之前)，在上傳到Naver或Kakao等民間應用程序之前，可以先聯系現有的預備名單上的人，讓他們接種疫苗。但是，疾病管理廳要求各醫療機構不要追加接收預備名單。 此次方針的變更是根據比起民間應用程序更偏好自體預備接種者名單的一線醫療機構們的要求而做出的。醫療機構對延長現有預備名單的使用期限表示歡迎，但對疾病管理廳的方針卻表示混亂。大邱達西區的一位議員吐露苦衷說：“如果在民間應用程序上登記剩余疫苗，電話就會接踵而至，根本無法辦理業務。”首爾蘆原區Fatima醫院院長張賢在表示：“由于對民間應用程序的注冊程序不熟悉，很多時候無法正常運作，反而事情變得更多”，“對我們來說，由常見患者等構成的自體名單確實更方便。” 此前，疾病管理廳于2日變更了剩余疫苗使用方針，將預備名單介紹爲只能使用3天的預備名單，但隨即將期限改爲9天。對此，疾病管理廳廳長鄭銀敬4日承認了造成混亂的事實，並就此道歉。盡管如此，方針再次發生了變化。鄭院長說：“方針改變太多，太忙了”，“如果當初聽取一線現場的意見後制定方針就好了。” 從通過民間應用程序開始預約的上月27日到9日0時，通過預備名單接種疫苗的人數爲60.9668萬人，而利用民間應用程序接種的人數僅爲2.6476萬人。

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