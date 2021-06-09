融化Billboard的BTS《Butter》…連續兩周蟬聯“Hot 100”第一名. June. 09, 2021 07:20. by 林熙允記者 imi@donga.com. 組合“防彈少年團”的新歌《Butter》連續兩周登上Billboard單曲排行榜榜首。 7日(當地時間)，據Billboard透露，上月21日發行的《Butter》在12日的Billboard“Hot 100”中排名第一。去年發行第一周就登上榜首，守住兩周以上(共3周)冠軍寶座的首張英文單曲《Dynamite》的氣勢似乎再次延續到了今年的《Butter》上。 《Butter》繼上周之後，讓當地流行歌手奧利維亞•羅德裏戈的《good 4u》再次屈居第二位。據Billboard透露，《Butter》在此次統計期間，在流媒體和下載量上分別達到1910萬次和14.02萬次，與前一周相比分別減少了41%和42%。但是廣播收聽人數比前一周增加了24%，達到了2240萬名。 《Butter》也有可能長期占據統治地位。因爲，他們追加推出了將同一首歌進行不同編曲的《Hotter Remix》(上月28日發售)、《Sweeter Remix》《Cooler Remix》(以上均爲4日發售)等多個版本，正在觊觎排行榜的後勁。競爭對手羅德裏戈的“火力”分散爲《good 4u》、《dejavu》、《traitor》三首歌曲，這也是防彈少年團以一首歌曲決一勝負的優勢所在。 另外，Billboard當天在網站上公開的“2021獨立權力玩家”中包括HYBE董事會主席房時爀和全球首席執行官(CEO)尹錫俊。獨立權力玩家是Billboard選定並發表除世界三大唱片公司環球唱片、索尼、華納以外的其他音樂企業領袖的名單。Billboard表示，“HYBE收購了具備賈斯汀•比伯、阿裏安娜•格蘭德等人的藝人管理、標簽服務、出版功能的斯庫特•布勞恩的Ithaca Holdings。還收購了Naver V LIVE，在美國設立了與環球音樂集團的合作標簽。HYBE的這種動向與其追求的‘以音樂爲基礎的世界最佳娛樂生活方式平台企業’的藍圖相連接。”

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