三星過去完全依賴日本進口的半導體材料實現國産化. June. 09, 2021 07:20. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子與韓國國內中堅企業“白光産業”攜手，成功實現了過去完全依賴日本和德國進口的半導體核心材料“高純度氯化氫”的國産化。也就是說，自2019年7月日本開始限制半導體材料出口後，在著手開發2年多之後，對原本高度依賴日本的材料的國産化取得了成果。 8日，據三星電子和半導體業界透露，兩家公司最近完成了將高純度氯化氫應用于三星電子半導體設備的質量測試。預計今年下半年(7~12月)結束最終合同。 高純度氯化氫在半導體制造工藝中，只留下晶片上的半導體電路，將不必要的部分腐蝕後削去，用作蝕刻液。三星電子此前一直通過合作公司Soulbrain進口日本東亞合成TOAGOSEI、德國Linde等的産品。據悉，僅去年的進口規模就達570億韓元。三星電子相關人士表示：“這對于降低主要材料對單一國家的依賴度，實現供應商多元化具有重要意義。” 高純度氯化氫並不是日本限制出口的品種。日本政府限制出口高純度氟化氫等日本壟斷的部分核心材料後，三星和SK海力士等企業爲減少不確定性，檢查供應網，開始實行國産化及多元化。從去年開始，韓國半導體材料企業Soulbrain、SK材料、東進世美肯等企業陸續取得了氟化氫等材料國産化的成果。

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