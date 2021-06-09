美國藥管局批準18年來首款阿爾茨海默病治療藥物. June. 09, 2021 07:21. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國食品與藥物管理局18年來首次批準治療阿爾茨海默氏病的新藥。約七成的老年癡呆癥是由阿爾茨海默氏病引起的，因此這對癡呆癥患者來說是個好消息。只是對於該藥的效果，專家之間尚存有爭議，再加上藥費年均達到數千萬韓元，因此能否對治療老年癡呆癥貢獻力量，還是未知數。 美國藥管局當地時間7日有條件地批準了由美國製藥公司百健和日本製藥公司衛材共同開發的“Aduhelm”。自2003年以後18年來首次推出的這一新藥，阿爾茨海默病患者需要每4周註射一次。外媒報道說，至今為止開發出的治療藥物僅止於治療癡呆癥狀，但這是第一種用於治療疾病的新藥，因此意義重大。但新藥也不能完全使病情好轉。百健方面當天表示，一年的藥價將在5.6萬美元（約6240萬韓元）左右。 當天，美國藥管局在批準使用該藥的同時，為了進一步確認藥效，設置了安求製藥公司進行追加臨床試驗的安全裝置。據《紐約時報》報道，雖然有這樣的附加條款，但部分專家還是擔憂藥管局的此次批準有可能會降低對新藥的標準。

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