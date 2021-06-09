執政黨勸告12名投機疑惑人士退黨……借名交易也要通過調查查清楚. June. 09, 2021 07:21. . 共同民主黨昨天公開了本人或家人涉嫌卷入房地產投機的12名議員的真實姓名，並勸告他們退黨。這距離國民權益委員會發表調查結果僅隔一天。共同民主黨賦予此舉政治意義稱：“雖然從無罪推定的原則來看，這是過分先發采取的措施，但這是不可避免的。”這可能是考慮到洶湧的房地產民心和國會議員包庇自家人的行為引發的譴責輿論等因素而采取的措施。 權益委員會查明的類型有三種。親屬之間存在特殊交易或在買賣房地產的過程中，出賣方成為債權人並設定過度的預先抵押權的事例等房地產名義信托疑惑，牽涉的議員有金柱榮、金會在、文振碩、尹美香；獲得的農地與居住地有一定的距離，但沒有務農的痕跡，涉嫌違反農地法的議員有金壽興（音）、梁李媛瑛、吳憐勛、尹才鉀、禹相虎。必須通過調查，查明他們的名義信托是出於何種目的、為何在沒有關系的地區購買土地等問題。 最嚴重的類型，是本人購買了地區開發事業相關的土地或在大規模開發計劃宣布之前取得了房地產。金漢正、徐暎錫、林鐘聲議員屬於此類。國會議員作為“民意代言人”，如果利用內部情報進行投機，從中謀取利益，那無疑是厚顏無恥的行為。檢察廳應通過嚴格的調查查明真相，讓他們承擔相應的政治、法律責任。 一些議員大呼冤枉，並拒絕退黨。權益委員會沒有強製調查權，在查明真相上有一定的局限性，但是拒絕提交金融交易明細等、不協助權益委員會調查的正是議員們自己。在大呼冤枉之前，應該表現出更加積極協助將進行的調查的姿態。借名交易根本無法調查，因此有不少人批評這是自助式調查、逃避性調查。有人指出此次調查結果只是“冰山一角”，因此也應該就如何辨別借名交易疑惑做出解答。 國民力量黨也應該積極展開房地產專門調查。說因為權益委員長是野黨議員出身所以不能相信，那麽就應委托監察院進行調查，不是光在嘴上說說，而是要立即向監察院提交全體議員的同意書。如果以政治姿態拖延時間，最終不了了之，將會面對國民嚴厲的審判。

한국어