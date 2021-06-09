共同民主黨議席面臨從一年多前的180席減至162席的危機. June. 09, 2021 07:21. by 金志炫 jhk85@donga.com. 隨著共同民主黨8日決定對有房地產投機嫌疑的12名議員采取退黨或開除黨籍措施，目前174席的議席數將進一步減少。在去年4月15日的議會選舉中，包括衛星政黨在內，共同民主黨共獲得180個席位，但在短短一年零兩個月時間裏，面臨減少18個席位的危機，因此可能會再次凸顯“不合格公推”的爭議。 共同民主黨議席減少的決定性原因是房地產問題。議會選舉結束後，比例代表梁貞淑議員擁有3處住宅的事實被公開，梁貞淑在第21屆國會開院前就被除名。另外，金弘傑議員也因涉嫌少報房地產財產，去年9月被共同民主黨除名。這也是執政黨內部嘆息“議員們的房地產問題根本沒有斷過”的原因。 還有易斯達航空公司創始人李相稷議員因公司大量裁員事件等在接受黨的調查過程中自動退黨。一名執政黨議員透露：“在12名議員中有相當一部分人有冤枉的一面，但就幾個議員的情況來看，確實會出現‘到底是如何通過驗證進行公推的’的言論。” 此外，國會議長樸炳錫根據“議長不能擁有黨籍”的《國會法》退黨，而作為少數政黨名額加入共同市民黨的龍慧仁、趙廷訓議員也分別回到“基本收入黨”和“時代轉換黨”，共同民主黨的議席數降至174席。 如果共同民主黨當天勸告退黨的議員全部離黨，執政黨的議席數將大幅減少到162席。在這種情況下，共同民主黨將不能單獨提交必須得到五分之三（180人）以上在籍議員同意的“快速處理”。執政黨一名有關人士表示：“此前開除或退黨的議員大都是沒有政治經驗的初選議員，就算是無黨派，實際上也算入執政圈，但這次不同，對黨領導層單方面要求退黨表示反感的議員不少，如何擁抱共同民主黨出身的無黨派議員們，成了黨領導層的新課題。”

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